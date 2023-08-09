Латвія з 11 серпня посилить режим охорони кордону на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілса, які межують із Росією та Білоруссю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє уряд Латвії.

«Наказ було видано для забезпечення недоторканності державного кордону та запобігання державній загрозі, беручи до уваги непомірно велику кількість спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону», — йдеться у повідомленні.

МВС Латвії уточнило, що з Литви та Польщі надходить інформація про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі.

Також, за даними влади Латвії, з 11 серпня 2021 року 14 тисяч людей намагалися перетнути кордон країни поза пунктами пропуску. При цьому з гуманітарних міркувань із січня 2023-го до Латвії в’їхали 282 особи, у тому числі 117 дітей.

Раніше у Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.