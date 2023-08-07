У Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.
Про це пише «Європейська правда».
«Ще одна провокація спостерігалася на кордоні Білорусі, шляхом перетискання дротів у самостійній конструкції огорожі 4 чоловікам допомогли її подолати та нелегально потрапити до Латвії», — розповіли латвійські прикордонники.
Інцидент стався у неділю 6 серпня.
Під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби «Каплава» помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.
Білоруські прикордонники допомогли чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.
З латвійського боку усіх чотирьох затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.
Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.
Польща та Литва допускають закриття кордону з Білоруссю.
Через штучно створену режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.
Раніше речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.
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У Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.
Про це пише «Європейська правда».
«Ще одна провокація спостерігалася на кордоні Білорусі, шляхом перетискання дротів у самостійній конструкції огорожі 4 чоловікам допомогли її подолати та нелегально потрапити до Латвії», — розповіли латвійські прикордонники.
Інцидент стався у неділю 6 серпня.
Під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби «Каплава» помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.
Білоруські прикордонники допомогли чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.
З латвійського боку усіх чотирьох затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.
Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.
Польща та Литва допускають закриття кордону з Білоруссю.
Через штучно створену режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.
Раніше речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.