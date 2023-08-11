Військові 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали відео, на якому миколаївські морпіхи проводять штурмові дії щодо окупантів.

Відео роботи військових опублікували на Facebook-сторінці бригади.

«Як відважно морпіхи проводять штурмові дії, звільняючи українські землі від окупантів на Півдні, розповідають командир бригади полковник Віктор Сікоза, командири окремих і лінійних батальйонів морської піхоти», — йдеться в в публікації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення відзначив та подякував миколаївським військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти, які бʼються на Запорізькому напрямку.