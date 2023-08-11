Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення відзначив та подякував миколаївським військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти, які бʼються на Запорізькому напрямку.

Відеозвернення президента опубліковано в його телеграм-каналі.

— Я хочу відзначити саме наших воїнів. Тих, хто заслуговує на особливу вдячність, хто проявляє особливу хоробрість і дає державі особливі результати. Слава вам, воїни! Солдат Іван Гарбуз, 36-та окрема бригада морської піхоти, б’ється на Запорізькому напрямку. Головний корабельний старшина Андрій Скотницький, наша 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякую, Андрію, за ваш героїзм при відбитті російських штурмів, — сказав Володимир Зеленський.