Щонайменше 53 особи загинули внаслідок лісових пожеж, які охопили Гавайські острови. Найбільше постраждав популярний серед туристів острів Мауї.

Про це повідомляє CNN.

На островах Великі Гаваї та Мауї не можуть загасити безпрецедентні лісові пожежі. Вони частково спричинені сильним вітром від урагану «Дора».

За даними округу Мауї, великого та популярного серед туристів островів Гавайського архіпелагу, у четвер було зафіксовано щонайменше 53 загиблих через пожежу в Лахайні, колишній столиці острова.

Адміністрація президента США Байдена в четвер оголосила пожежі на Гаваях «великою катастрофою». Надання лиха на островах цього статусу означає, що на боротьбу з вогнем і наслідками будуть спрямовані федеральні сили та кошти.

За даними влади, вогонь зруйнував понад 1700 будинків. 11 тисяч людей залишаються без електрики, понад 2 тисячі провели ніч у тимчасовому житлі. Число жертв може значно зрости, зауважує влада.

Нагадаємо, на території окупованої Кінбурнської коси вже другий місяць поспіль не вщухають пожежі.