Народний депутат Олександр Гайду відвідав один з миколаївських ліцеїв, де триває ремонт укриття.

Раніше в закладі освіти підвальне приміщення було облаштовано не належним чином, але наразі його переобладнують в надійне сховище, повідомляє пресслужба нардепа.

— Ми були в цьому закладі раніше. Керівництво ліцею було схвильоване питанням укриття, адже в них не було достатніх коштів на необхідну реконструкцію. Тема укриттів, дійсно, гостра, адже всі школи мають бути надійно захищені, аби школярі почували себе безпечно. В цій гімназії це питання вирішено, ремонтні роботи вже тривають і незабаром у гімназії буде облаштоване та надійне сховище, — зауважив Олександр Гайду.

Ремонт укриття почали проводити на початку липня. Наразі роботи виконують щодня.

— Наразі робочі провели всі необхідні підготовчі процеси. А саме –заклали вікна, демонтували старі двері та перегородки, зробили стяжку в усьому приміщенні. Також тут облаштовують санвузли та вже проклали електропроводку. А по закінченню робіт укриття облаштують необхідними меблями. Дякую Олександру Гайду за те, що звернули увагу на потреби нашого закладу, — відзначила директор миколаївського ліцею Віра Звоник.

Довідка. Ремонт укриття триває в рамках проекту Freedom Space, який реалізується фондом «Допоможемо Разом». Завдяки цій програмі в Україні відремонтують укриття у понад 30 школах. Миколаївські заклади освіти долучили до проекту за ініціативи Олександра Гайду.

Раніше народний депутат Олександр Гайду відвідав медзаклади Миколаєва. Парламентар привітав лікарів з професійним святом та подякував, за те, що вони, попри ворожі обстріли, залишилися у місті, допомагали рятувати поранених та надавали своєчасну медичну допомогу.