В Україні найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав під час брифінгу, пише Суспільне.

— Безумовно найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Там постійні обстріли. Вони (армія РФ — прим.) досить прицільно б'ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя — кожен день приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область — прикордоння. Оце найскладніші регіони, — сказав Герман Галущенко.

Щодо планових ремонтів на енергетичних об'єктах України, Герман Галущенко поінформував, що наразі «усе йде за графіком».

— У серпні та вересні цього року у нас буде ключове навантаження по ремонтах на теплову генерацію і відповідно ми плануємо ще один тепловий блок наступного тижня так само вивести з ремонтів, але ключове, що все йде за графіком. І ми плануємо вийти на початок зими тими потужностями, які ми плануємо, — сказав міністр.

Він додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.

— Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально, — сказав Галущенко.

Нагадаємо, станом на жовтень цього року «Миколаївоблтеплоенерго» для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом необхідно буде 455 мільйонів гривень.