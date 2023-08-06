Станом на жовтень цього року «Миколаївоблтеплоенерго» для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом необхідно буде 455 мільйонів гривень.

Про це розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Він зазначив, що на 1 квітня підприємству держава повинна була компенсувати різницю в тарифах на 268 мільйонів 205 тисяч 600 гривень. На 1 липня борг держави перед підприємством склав вже 355 мільйонів, а на 1 жовтня планова різниця складатиме 455 мільйонів гривень.

Він пояснив, що сума боргу росте через значні витрат «Миколаївоблтеплоенерго» у міжопалювальний період.

— Найбільші витрати ідуть якраз у міжопалювальний період. Йде підготовка (до нового опалювального сезону, —прим.), реконструкція, будівництво. Плюс заробітна плата та податки, — розповів він.

Микола Логвінов нагадав, що 31 липня депутати Миколаївської міської ради звернулися до Кабміну відносно погашення заборгованості з різниці в тарифах, однак кошти поки не надійшли. Ці гроші потрібні підприємству, щоб розплатитися з боргами за газ.

— Чому було важливим це звернення? Тому що всі розуміють, що є різниця в тарифах, є гарантії держави щодо погашення. Однак НАК «Нафтогаз» подало на нас в суд за борги 2021-2022 років. Вони заплатили 1 мільйон судового збору, тобто чи буде суд, чи ні, але цей мільйон ми будемо компенсувати, адже ми просрочили виплати по договорам, незважаючи на те, що держава ще не компенсувала нам різницю в тарифах, — розповів він.

Нагадаємо, що миколаївці станом на кінець червня заборгували «Миколаївоблтеплоенерго» понад 261 мільйон гривень. З них понад 88 мільйонів – борг минулого опалювального періоду, решта 172 мільйони гривень – заборгованість минулих років.