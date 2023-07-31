Депутати Миколаївської міської ради звернулися до Кабміну відносно погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 31 липня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Як відомо, напередодні на розгляді комісії з питань ЖКГ, була озвучена інформація про те, що миколаївським теплопостачальним підприємствам необхідно 544 мільйони 729 тисяч гривень, аби повністю компенсувати різницю в тарифах.Загалом заборгованість «Миколаївоблтеплоенерго» складає 268 мільйонів 205 тисяч 600 гривень та ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 276 мільйонів 523 тисяч 400 гривень.

Під час розгляду проекту рішення заступник директора Департаменту ЖКХ Ігор Набатов попросив виключити з проекту-звернення «Миколаївську ТЕЦ», оскільки в них немає такої проблеми.

— Була б у них проблема, якщо вони є підрозділом «Нафтогазу», – прокоментував мер Олександр Сєнкевич.

Проект-звернення підтримали 32 депутати.

Нагадаємо, що миколаївці станом на кінець червня заборгували «Миколаївоблтеплоенерго» понад 261 мільйон гривень. З них понад 88 мільйонів – борг минулого опалювального періоду, решта 172 мільйони гривень – заборгованість минулих років.