Одеський пансіонат «Совіньйон»

Дружина мера Миколаєва Олександра Сєнкевича відреагувала на фото, де він відпочиває біля басейну в одеському пансіонаті «Совіньйон». Виявилося, що міський голова перебуває на відпочинку з дітьми.

Свою реакцію Катерина Сєнкевич опублікувала у stories на своїй сторінці в Instagram, пишуть «НикВести».

Як відомо, анонімний Telegram-канал «МУЛЬТличности» опублікував світлину, на якій міський голова Олександр Сєнкевич відпочиває біля бассейну в одеському пансіонаті «Совіньйон». Оскільки його сфотографували на фоні банера з зображенням не притаманних Одеській області скель, деякі коментатори вирішили, що міський голова поїхав на відпочинок за кордон та висловили у коментарях своє обурливе ставлення до цього.

Фото басейну в одеському пансіонаті «Совіньйон»

Після чого дружина Олександра Сєнкевича опублікувала ще одну фотографію, на якій міський голова перебуває біля басейну з сином та донькою. Світлину Катерина Сєнкевич підписала: «Отримую такі фото-привіти від чоловіка та дітей. Це перший раз за 1,5 роки, коли діти можуть повноцінно провести час з татом».

Водночас Олександр Сєнкевич також додав цю фотографію з дітьми на власну сторінку в Instagram та підписав: «Управлятися з двома дітьми виявилося набагато важче, ніж з обласним центром».

У коментарі «НикВести» міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що організував дводенний відпочинок з дітьми, оскільки його дружина у цей час була у відрядженні.

— Я не знаходжусь в Монако чи будь-де в іншому місці (за кордоном, — прим.). Давайте розпочнемо з самого початку. Моя дружина поїхала на тиждень по справах. Я залишився з двома дітьми. Тому вирішив, що можу дозволити собі на вихідні поїхати з ними до басейну. До публічного місця, відкритого для усіх, яке для мене ніхто особисто не закривав, якесь оцеплення не встановлював. Там дуже багато людей, зокрема тих, хто фотографував мене. Таких людей я нарахував п'ять осіб, — сказав мер.

Олександр Сєнкевич додав, що з початку повномасштабного вторгнення він не проводив час з дітьми, тому вважає цілком нормальним приділити їм час на вихідних та влаштувати відпочинок.

— Чи мені соромно? Відповідаю ні. Мені здається, що за 1,5 року відсутності моєї уваги до моїх дітей і неможливості з ними поспілкуватися, я маю можливість і право на те, щоб побути з ними біля басейну та приділити їм увагу. Тому що жіноче виховання у вигляді мами та бабусі дає свої як позитивні, так і негативні наслідки. Як батько двох дітей я перебував у публічному місці, не дорогому — в бюджетному. До того ж, перебував серед інших людей, а не на окремому закритому пляжі. Я зробив це, не маючи не меті образити чиїсь почуття. На жаль, я публічна особа і навіть такий простий відпочинок біля басейну з дітьми викликає у людей гнів. Я знав на що я йду, коли вирішив стати міським головою. Це один з побічних ефектів, що все моє особисте життя стає частиною публічного життя, — сказав Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що пансіонат «Совіньйон» знаходиться в Одесі. Перебування у ньому кошутє від 1960 до 2500 гривень на добу за трьох і більше осіб.

Нагадаємо, українські правоохоронні служби розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.