Українські правоохоронні служби розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та СБУ.

В межах розслідування слідчі Бюро з'ясовують, як народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд за кордон. Зазначається, що він міг внести неправдиву інформацію про терміни та мету відрядження у документи.

«Встановлено, що в середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші, Мальдіви. Слідством вже підтверджено, що у період з 05 червня по 22 липня 2023 року Арістов перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 10 липня, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня включно.

«При цьому, до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався», — додали правоохоронці.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні депутата та забрали закордонний паспорт із відповідними відмітками та інші документи.

Нагадаємо, що у Первомайській міській раді у липні відпустили за кордон п’ятьох депутатів. Вони мають підписати контракти та налагодити гуманітарну співпрацю з Польщею, Словенією та Німеччиною.

Також повідомлялося, що особи, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат з 1 серпня.