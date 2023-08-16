Олег Дерипаска

Колишній співробітник американської контррозвідки Чарльз Макгонігал зізнався, що допомагав російському олігарху Олегу Дерипасці збирати компромат на конкурентів та намагався усунути його із санкційного списку США.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на американські ЗМІ.

Чарльз Макгонігал у вівторок визнав провину у тому, що справді погодився порушувати санкції США, почавши після відставки працювати на олігарха, проти якого раніше сам вів розслідування.

Експосадовець заявив, що глибоко шкодує про свій вчинок.

Чарльз Макгонігал сказав судді, що отримав 17 тисяч доларів за те, що допомагав Олегу Дерипасці збирати компромат на його бізнес-конкурента, іншого російського олігарха.

Окрім того, Чарльза Макгонігала звинувачують у тому, що він намагався посприяти тому, щоб Олега Дерипаску — який під санкціями США ще з 2018 року — усунули із санкційного списку.

Чарльзу Магконігалу загрожує у цій справі до 5 років позбавлення волі. Вирок очікують 14 грудня.

Окрім цього, проти Чарльза Макгонігала також висунули звинувачення у приховуванні щонайменш 225 тисяч доларів готівкою, які він нібито отримав від колишнього співробітника розвідки Албанії, коли ще був посадовцем ФБР.

Чарльз Макгонігал у 2016-2018 роках був спеціальним агентом, відповідальним за конттрозвідувальний відділ ФБР у Нью-Йорку. Він здійснював нагляд за розслідуваннями щодо російських олігархів, у тому числі Дерипаски.

Нагадаємо, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу, який належав Олегу Дерипасці. Відтепер рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств остаточне.

30 січня 2023 року в Офісі генпрокурора повідомили про арешт 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Мова йде про Миколаївськийглиноземний завод, який входить до холдингу російського олігарха Олега Дерипаски.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту - 1345,1 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 756,6 т, оксид вуглецю - 316,7 т, метали та їх сполуки - 234,8 т.

Нагадаємо також, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.