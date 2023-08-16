На Миколаївщині стартує проект грантової допомоги для відновлення та підтримки економічного розвитку постраждалих районів.
Як повідомляє миколаївський Центр Підтримки Бізнесу, програма спрямована на надання фінансової підтримки та інших ресурсів для допомоги місцевим громадам у відновленні їх підприємств та зміцненні економічного потенціалу.
Програма допомоги поділена на два кроки:
— Дводенна тренінгова програма, яка надає практичні знання з написання бізнес-планів та грантових заявок на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.
— Подання на грантову програму Save the children з подальшою участю у конкурсному відборі для отримання грошової допомоги на відновлення чи підтримку бізнесу розміром 2, 5 тисячі доларів.
На Миколаївщині участь у програмі можуть прийняти мешканці обласного центру, Галицинівської, Шевченківської, Березнегуватської, Первомайської, Горохівської, Баштанської, Снігурівської, Вознесенської, Широківської й Мішково-Погорілівської громад.
Проект грантової підтримки запускає організація Save the Children у співпраці з Центром Підтримки Бізнесу та Економічного Розвитку.
Участь у грантовій програмі безкоштовна. Бажаючим необхідно зареєструватися за посиланням до 15 вересня поточного року.
«Допомога надається лише для одного представника родини та має бути спрямована на реалізацію представленого на конкурсі бізнес-плану», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.
На Миколаївщині стартує проект грантової допомоги для відновлення та підтримки економічного розвитку постраждалих районів.
Як повідомляє миколаївський Центр Підтримки Бізнесу, програма спрямована на надання фінансової підтримки та інших ресурсів для допомоги місцевим громадам у відновленні їх підприємств та зміцненні економічного потенціалу.
Програма допомоги поділена на два кроки:
— Дводенна тренінгова програма, яка надає практичні знання з написання бізнес-планів та грантових заявок на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.
— Подання на грантову програму Save the children з подальшою участю у конкурсному відборі для отримання грошової допомоги на відновлення чи підтримку бізнесу розміром 2, 5 тисячі доларів.
На Миколаївщині участь у програмі можуть прийняти мешканці обласного центру, Галицинівської, Шевченківської, Березнегуватської, Первомайської, Горохівської, Баштанської, Снігурівської, Вознесенської, Широківської й Мішково-Погорілівської громад.
Проект грантової підтримки запускає організація Save the Children у співпраці з Центром Підтримки Бізнесу та Економічного Розвитку.
Участь у грантовій програмі безкоштовна. Бажаючим необхідно зареєструватися за посиланням до 15 вересня поточного року.
«Допомога надається лише для одного представника родини та має бути спрямована на реалізацію представленого на конкурсі бізнес-плану», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.