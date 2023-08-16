— Подання на грантову програму Save the children з подальшою участю у конкурсному відборі для отримання грошової допомоги на відновлення чи підтримку бізнесу розміром 2, 5 тисячі доларів.

На Миколаївщині участь у програмі можуть прийняти мешканці обласного центру, Галицинівської, Шевченківської, Березнегуватської, Первомайської, Горохівської, Баштанської, Снігурівської, Вознесенської, Широківської й Мішково-Погорілівської громад.

Проект грантової підтримки запускає організація Save the Children у співпраці з Центром Підтримки Бізнесу та Економічного Розвитку.

Участь у грантовій програмі безкоштовна. Бажаючим необхідно зареєструватися за посиланням до 15 вересня поточного року.

«‎Допомога надається лише для одного представника родини та має бути спрямована на реалізацію представленого на конкурсі бізнес-плану»‎, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.