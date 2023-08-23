Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні.

Про це пише УП.

— Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS, — розповів він.

Своєю чергою Зеленський подякував Литві за сильну і тривалу підтримку України.

— Завжди радий вітати Гітанаса Науседу у Києві. Я подякував Гітанасу за сильну і тривалу підтримку України з боку Литви. Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння і готовність працювати разом, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами.