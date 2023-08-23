У Telegrаm-каналі Джокер з'явились записи, на яких людина з голосом, схожим на голос депутата Миколи Тищенка, обговорює нібито зі своїм помічником, який займається діяльністю благодійної організації, як вони накриють підпільні колл-центри.

Невідомо, коли та де робилися ці записи, лише експерти можуть встановити справжність.

Як йдеться з записів, у співрозмовників, ймовірно, є група 300-400 осіб (про це згадується у розмові). Вона буде громити офіси кол-центрів, з яких займаються розпустою наївних громадян.

Ця тема актуальна. Адже розмах шахрайської діяльності досяг таких масштабів, що у Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію, яка намагається системно розв'язати проблему. Тищенко згадує цю комісію – називає її ТСК.

— Ну ти зрозумів, треба по-тонкому — бах! Але мені потрібно розуміти, хто старший. Якщо зайде, то збудуємо для цього цілий батальйон... Людей 300-400 є. Треба буде фінансувати. Ну ти поняв?» - каже Тищенко.

«Помічник» каже, що так. І що він це комусь передасть — будуть розглядати такий варіант. З контексту розмови зрозуміло, що «Тищенко» збирається таким чином розгромити фактично всі колл-центри. Але деякі він не чіпатиме. Вони буцімто належать одній людині. Цій людині він передає послання – склади список «конкурентів», і додай туди 2 – 3 своїх контори.

В іншій розмові Тищенко стверджує, що до нього звернувся якийсь Марсель. Він, мабуть, просить не чіпати його колл-центри. «Тищенко» відповідає йому, що «сім'я найдорожча» (ймовірно натякаючи, що людина, чиї колл-центри він має намір обійти стороною, її близький друг чи навіть родич).

— Всі кол центри, куди ми заходимо, ми з ним - партнери пополами. Мені потрібна медійна підтримка, він її оплачувати. І я прошу якийсь дружній посил від нього, мені треба техніку підкупити. Тим паче, що він обіцяв мені колись, що він даватиме мені щомісяця 50 «мінут», – чуємо у розмові.

Тут же мова йде про айфон, який Тищенку мають привезти в умовлене місце, для розмови з лише однією людиною.

Ще в одній розмові «Тищенко» каже, що коли галас навколо теми кол-центрів вщухне, постраждалі зможуть розпочати роботу знову. Але за це він має отримати «константу». Так у бізнес-колах називають разову виплату. «Костянтин», за словами Тищенка, він готовий отримувати від усіх, хто захоче відновити роботу.

— Константа і – ми про них забудемо. Зовсім забудемо. Вони собі залишають, як він мені казав, 25%. Чекаю пропозиції. Але ми хочемо бути партнерами, – каже «Тищенко».

Паралельно зі своїм співрозмовником, якого «Тищенко» називає «Андрюша», обговорюють й інші питання, які не менш шокують. Наприклад, як відкрити ресторан у Празі на гроші, зібрані до благодійного фонду. Або навіть два ресторани.

Депутат після нашого запиту все ж таки вирішив відреагувати на ці «плівки» публічно. Микола Тищенко заявив у Telegrаm-каналі, що нічого такого не говорив. Та попередив, що розмови із голосом, схожим на його, будуть з'являтися й надалі. Так попередив, що жодного кол центру не залишить - воюватиме із ними далі.

— Анонсую дуже багато записів із голосом дуже схожим на мій. Усі вони — фейк, зроблений з використанням нейромережі. Таких переговорів ніколи не було. Грошей ні у кого не брав і не візьму! – написав Тищенко.

При цьому раніше Тищенка виключили з фракції «Слуга народу» після чергового необґрунтованого «відрядження» до тропічного Таїланду, поки вся Україна перебуває у стані війни.Після скандалу з Таїландом Тищенко звинуватив журналістів у брехні.