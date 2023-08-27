«Підвищення температури повітря, суха погода призводять до значного висушування ґрунту та рослин і створення надзвичайної пожежної небезпеки. Невеличка іскра чи жаринка може призвести до масштабної пожежі у природних екосистемах та завдати великих матеріальних збитків. У 90% випадків причина виникнення таких пожеж — людина», — йдеться у повідомленні.