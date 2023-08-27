На Миколаївщині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за добу в регіоні вигоріло 20 гектарів.
Як повідомили у ДСНС У Миколаївській області, 26 серпня, рятувальники загасили 16 пожеж на відкритих територіях.
«Підвищення температури повітря, суха погода призводять до значного висушування ґрунту та рослин і створення надзвичайної пожежної небезпеки. Невеличка іскра чи жаринка може призвести до масштабної пожежі у природних екосистемах та завдати великих матеріальних збитків. У 90% випадків причина виникнення таких пожеж — людина», — йдеться у повідомленні.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
На Миколаївщині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за добу в регіоні вигоріло 20 гектарів.
Як повідомили у ДСНС У Миколаївській області, 26 серпня, рятувальники загасили 16 пожеж на відкритих територіях.
«Підвищення температури повітря, суха погода призводять до значного висушування ґрунту та рослин і створення надзвичайної пожежної небезпеки. Невеличка іскра чи жаринка може призвести до масштабної пожежі у природних екосистемах та завдати великих матеріальних збитків. У 90% випадків причина виникнення таких пожеж — людина», — йдеться у повідомленні.