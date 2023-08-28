Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що не бачить жодного військового вирішення у війні РФ проти України, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі, тому потрібно сідати за стіл переговорів.

Про це вона заявила в інтервʼю угорському виданню Index.

За її словами, Угорщина засуджує вторгнення Росії в Україну та розуміє бажання Зеленського захистити українців.

— Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового вирішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів. Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно, — зазначила Каталін Новак.

Також вона сказала, що Угорщина рада була б бути присутньою в будь-якому процесі, який може наблизити Україну до миру.

Як раніше повідомлялось, Угорщина виступила проти спроби ЄС створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки української армії.