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Європейський інвестиційний банк надасть додаткові 1,5 мільярди гривень на проєкти відновлення в регіонах. Частину з них спрямують на девять проєктів у Миколаївській області.

Це лише перший транш, який був розподілений 28 серпня на засіданні Міжвідомчої комісії, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Всього йдеться про 140 проєктів з відновлення шкіл, дитячих садків, лікарень, обʼєктів тепло- та водопостачання, укриттів, адмінбудівель, а також розробку проєктних документацій.

Пропозиції, йдеться у повідомленні, формує обласна влада «з урахуванням пріоритетності та задоволення потреб населення». Після їх передають Міністерству розвитку громад для подальшого розгляду комісією.

За результатами розгляду першої частини поданих регіонами пропозицій, зі 165 проєктів відповідають встановленим вимогам лише 140.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Європейський інвестиційний банк схвалив додаткові 20 мільйонів євро на покращення водопостачання у Миколаєві. Згодом на ці потреби ЄІБ спрямував ще 153,3 мільйона гривень.

Також «НикВести» стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надасть 13 мільйонів гривень на відновлення водопровідної мережі у селі Софіївка Первомайської громади Миколаївської області.