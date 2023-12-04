Херсонська обласна рада вирішила відкласти оновлення символіки регіону. Депутати повернуться до питання після перемоги України у війні з РФ.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Юрій Соболевський.

Прапор Херсонської області, на якому зображений герб регіону

Він підтвердив, що питання розглядалося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань розвитку людського капіталу, міжнародних відносин, науки, культури, фізичної культури і спорту, освіти і свободи слова та інтелектуальної власності. Однак його вирішили відкласти до перемоги.

— В умовах, коли близько 2/3 області в тимчасовій окупації, а більшість населення з деокупованих громад не мають можливості повернутися у власні домівки, розглядати це питання не доречно. Саме тому вносити його до порядку денного на найближчу сесію ми не маємо наміру. Повернемось до його актуалізації після Перемоги. Також хочу зазначити, що робоча група не потребувала затрат з бюджету та не планується використання коштів на подальше опрацювання цього питання, — написав Юрій Соболевський.

Він зазначив, що всі кошти мають бути спрямовані на підвищення боєздатності армії або рятування життя цивільних.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві готують правила, за якими буде проводитись конкурс на обрання нового герба міста.

Як відомо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич озвучив ідею замінити герб міста. Для цього оголосили конкурс, у якому автор найкращого ескізу отримає 200 тисяч гривень. Ці кошти особисто виділять мер Олександр Сєнкевич, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Олександр Гайду.

Пізніше міський голова пояснив, чому виникла така ідея: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько підтримав ідею замінити герб міста. На його думку, новий герб буде більш сучасним та враховуватиме новітню історію Миколаєва.