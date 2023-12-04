Народний депутат Дмитро Шпенов написав заяву про складання депутатських повноважень.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Дмитра Шпенова обрали до парламенту у 2019 році як безпартійного самовисуванця за 37 округом (Дніпропетровська область). До цього його обирали до ВРУ в 2012 році від Партії регіонів. Раніше також був депутатом Криворізької міської ради, вів підприємницьку діяльність. Має відзнаку «Заслужений юрист України».
Тепер у Верховній Раді залишається 401 депутат. Конституційний склад Верховної Ради складає 450 народних депутатів, а для прийняття законів потрібна більшість голосів — 2/3 від конституційного складу парламенту, тобто голоси 300 депутатів.
Нагадаємо, що у березні цього року п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.
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Народний депутат Дмитро Шпенов написав заяву про складання депутатських повноважень.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Дмитра Шпенова обрали до парламенту у 2019 році як безпартійного самовисуванця за 37 округом (Дніпропетровська область). До цього його обирали до ВРУ в 2012 році від Партії регіонів. Раніше також був депутатом Криворізької міської ради, вів підприємницьку діяльність. Має відзнаку «Заслужений юрист України».
Тепер у Верховній Раді залишається 401 депутат. Конституційний склад Верховної Ради складає 450 народних депутатів, а для прийняття законів потрібна більшість голосів — 2/3 від конституційного складу парламенту, тобто голоси 300 депутатів.
Нагадаємо, що у березні цього року п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.