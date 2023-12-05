3 грудня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала створити міжнародний трибунал для покарання відповідальних за загарбницьку війну Росії проти України.

Про це написало DW.

«Для воєнних злочинів є Міжнародний кримінальний суд, який переслідує такі діяння. Але має існувати і трибунал щодо злочину агресивної війни», — заявила Кая Каллас під час вручення їй у Гамбурзі німецької премії за сприяння міжнародному взаєморозумінню і примиренню імені Маріон Денгофф.

Вона зазначила, що агресивна війна — мати всіх злочинів, додавши, що відповідальних за неї високопосадовців мають притягнути до відповідальності.

Раніше повідомлялось, що глава прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, Єва Калмус, закликала бути обережнішими з поїздками до Росії через Естонію, оскільки кордон може закритися будь-якої миті. За її словами, КПП на кордоні Естонії можуть закрити протягом години після рішення уряду.