3 грудня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала створити міжнародний трибунал для покарання відповідальних за загарбницьку війну Росії проти України.
Про це написало DW.
«Для воєнних злочинів є Міжнародний кримінальний суд, який переслідує такі діяння. Але має існувати і трибунал щодо злочину агресивної війни», — заявила Кая Каллас під час вручення їй у Гамбурзі німецької премії за сприяння міжнародному взаєморозумінню і примиренню імені Маріон Денгофф.
Вона зазначила, що агресивна війна — мати всіх злочинів, додавши, що відповідальних за неї високопосадовців мають притягнути до відповідальності.
Раніше повідомлялось, що глава прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, Єва Калмус, закликала бути обережнішими з поїздками до Росії через Естонію, оскільки кордон може закритися будь-якої миті. За її словами, КПП на кордоні Естонії можуть закрити протягом години після рішення уряду.
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3 грудня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала створити міжнародний трибунал для покарання відповідальних за загарбницьку війну Росії проти України.
Про це написало DW.
«Для воєнних злочинів є Міжнародний кримінальний суд, який переслідує такі діяння. Але має існувати і трибунал щодо злочину агресивної війни», — заявила Кая Каллас під час вручення їй у Гамбурзі німецької премії за сприяння міжнародному взаєморозумінню і примиренню імені Маріон Денгофф.
Вона зазначила, що агресивна війна — мати всіх злочинів, додавши, що відповідальних за неї високопосадовців мають притягнути до відповідальності.
Раніше повідомлялось, що глава прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, Єва Калмус, закликала бути обережнішими з поїздками до Росії через Естонію, оскільки кордон може закритися будь-якої миті. За її словами, КПП на кордоні Естонії можуть закрити протягом години після рішення уряду.