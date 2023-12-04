Глава прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, Єва Калмус, закликала бути обережнішими з поїздками до Росії через Естонію, оскільки кордон може закритися будь-якої миті. За її словами, КПП на кордоні Естонії можуть закрити протягом години після рішення уряду.

Про це Калмус сказала у коментарі YLE.

Естонія залишається одним з найдоступніших варіантів потрапити в Росію або виїхати з РФ до Фінляндії після закриття східного кордону. Після рішення фінського уряду на пункті пропуску Нарва збільшилася кількість перетинів кордону.

Єва Калмус заявила Yle, що пожвавлення спричинене трафіком з Фінляндії в Росію. Наразі за тиждень кордон перетинають у середньому на тисячу громадян більше, ніж до рішення Фінляндії про закриття кордону. Це на 25% більше, ніж зазвичай.

«Ми просимо не їздити в Росію. Ті, хто вже поїхав до РФ, можуть опинитися в глухому куті, коли повернутися буде дуже складно», — сказала представниця прикордонної служби Естонії.

Нагадаємо, що глава уряду Естонії Кая Каллас заявила про те, що її країна готова втратити субсидії з Фонду згуртування ЄC в разі вступу України до блоку.