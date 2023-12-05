Депутати Южноукраїнської міської ради підтримати розпорядження Дениса Кравченко, якого обрали секретарем міськради на виїзному засіданні, щодо розрахунку з Олександром Акуленком, якого ті ж депутати і звільнили.

Відповідний проєкт рішення було затверджено на сесії міської ради.

Нагадаємо, що 20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу після реєстрації секретарем Южноукраїнської міської ради, проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Після цього від провів сесію міської ради, під час якої створили тимчасову контрольну комісію, яка має провести розслідування, де була печатка міськради після того, як депутати на виїзному засіданні звільнили Олександра Акуленка з посади секретаря.

Також депутати проголосували за розрахунок з Олександром Акуленком та виплату всіх коштів, що йому належать.

Разом з тим у суботу, 2 грудня, на сторінці Южноукраїнської громади з’явилося звернення Олександра Акуленка. Він зазначає, що не збирається здаватися та планує «діяти в межах закону».

«Я розумію працівників виконавчого органу ради. Я їх підтримую. Вони стали заручниками в даній ситуації. Я їм дякую за плідну співпрацю. Я дякую за підтримку. Також дякую за підтримку мешканців громади. Ніхто не збирається сидіти склавши руки, але ми будемо діяти виключно в межах закону, відповідно до норм законодавства України», — сказав він.

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На сесії були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки».

Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Після цього секретар Южноукраїнської міської ради Олександр Акуленко, якого рішенням сесії від 5 вересня звільнили, заявив, що реєстрація «нового» секретаря міськради Дениса Кравченка є кримінальним правопорушенням. Він вже готує звернення до правоохоронних органів.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.