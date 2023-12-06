Естонія планує завершити будівництво і обладнати засобами моніторингу наземну інфраструктуру на кордоні з РФ до кінця 2025 року. А за умови достатнього фінансування всі укріплення на кордоні можуть бути завершені до 2027 року.

Про це заявив Янек Мягі, керівник відділу міграційної політики Департаменту поліції та прикордонної поліції Естонії, передає Укрінформ.

За словами Янека Мягі, паралельно з будівництвом 15 станцій моніторингу ведеться будівництво систем моніторингу річки Нарви. Він підкреслив, що для завершення будівництва прикордонних укріплень потрібно ще 55 мільйонів євро. Кошти на це шукають у фондах ЄС, а також очікується підтримка США.

«Кордон на 100% перебуватиме під технічним наглядом, ми зможемо бачити об’єкти, що летять низько, зокрема безпілотники», — сказав він.

Він додав, що будівництво укріплень було прискорено через загрозу режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який уже використовував мігрантів для тиску на сусідні з Білоруссю країни.

Естонсько-російський кордон простягується на 333,7 км, з них 207,5 км — суходолом і річками. На кордоні є сім прикордонних переходів. В Естонії ідею будівництва паркану і модернізації інфраструктури на кордоні з Росією оприлюднили 2018 року, а роботи почалися 2021 року — після того, як на кордоні Білорусі та ЄС вибухнула міграційна криза. Відтоді триває будівництво паркану, який має покрити весь сухопутний кордон із Росією.

16 листопада стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку. 28 листопада Фінляндія оголосила, що повністю закриє кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.

Тоді уряд Естонії заявив, що країна готова закрити кордон із Росією у зв’язку з напливом мігрантів з території РФ, але поки що не вбачають для цього вагомих підстав.

Згодом на прикордонному пункті між Естонією та Росією в естонській Нарві почали готуватись до можливого закриття кордону — на мосту встановили додаткові загородження.

А естонські прикордонники заявили, що рішення Фінляндії про закриття прикордонних пунктів з Росією вже на чверть збільшило рух через естонсько-російський кордон.