Федір Веніславський розповів, що стало причиною його відсторонення від посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами.

Про це він сказав у коментарі Liga.net.

Він розповів, що кілька днів тому обговорював із президентом Володимиром Зеленським питання свого звільнення. Федір Веніславський зазначив, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати на фронті.

— Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента, — сказав він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді.