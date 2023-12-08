У четвер, 7 грудня, уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання договору з Росією про юридичну допомогу та доручив Міністерству закордонних справ підготувати та направити до парламенту відповідний законопроект.

Про це пише Postimees.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, необхідно продовжити зусилля щодо ізоляції Росії на міжнародній арені та підтримувати двосторонні відносини з Росією лише на абсолютно необхідному мінімальному рівні доти, доки триває повномасштабна агресія Росії проти України.

— Наша мета — припинити договір якнайшвидше, оскільки ясна позиція Естонії полягає в тому, що ми не співпрацюємо з агресором, — сказав він. Договір автоматично було б продовжено у 2025 році.

Після закінчення терміну дії договору правове співробітництво з Росією здійснюватиметься так само, як із будь-якими іншими третіми країнами.

— Найзначнішою незручністю, з якою зіткнуться громадяни РФ в Естонії та громадяни Естонії в РФ, стане те, що всі офіційні документи, наприклад, довідки про сімейне становище, свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть і т. д., вимагатимуть додаткового підтвердження апостилем. Наразі такої вимоги немає. Інформація про це є на сайті нотаріальної палати. На наш досвід, апостилювати документ в Естонії не складає труднощів, але, що стосується апостилювання документа в РФ — ми не можемо прокоментувати, — сказав юрист Ілля Никифоров у коментарі Postimees про коло можливих проблем після розірвання угоди.

Нагадаємо, Естонія планує зміцнити кордон із Росією до 2027 року.