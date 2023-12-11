Реалізація проєкту з відновлення водопостачання у Миколаєві коштуватиме 25 мільйонів євро.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич після онлайн-зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку, йдеться ​​у журналістському проєкті «Backstage».

— Ми розмовляли з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проєкту відновлення водопостачання у Миколаєві. Він ділиться на декілька частин: одна з них знаходиться у Миколаєві, інші — на правому березі річки Дніпро. Власне, вартість проєкту складає біля 25 мільйонів євро, з яких 15 мільйонів євро — це грантові кошти від Фонду чистих технологій i данського фонду «Даніда», — розповів Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що міська рада не має доступу до коштів, які виділяють Миколаєву європейські партнери, й усіма проєктами опікуються донори.

— Дуже важливо сказати, бо наші люди як чують про гроші, одразу кажуть: «та вони ж все вкрадуть». З першого дня співробітництва ми не використовуємо гроші наших європейських партнерів. Вони перевіряють документацію, оголошують торги, проводять закупівлі і наймають технагляд за кордоном. Тобто у межах нашої європейської співпраці жодним чином миколаївський виконком чи миколаївські комунальні підприємства не беруть жодної участі. Ми лише контролюємо якість виконання робіт і говоримо, що нам потрібно, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав зберігати інформаційну тишу навколо питання відновлення подачі питної води миколаївцям.

На брифінгу, 6 червня 2023 року, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після цього Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.

У липні 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич висловив сподівання, що через місяць з кранів у квартирах миколаївців тектиме питна вода. Однак цього не сталося — мер повідомив про проблеми з водозабезпеченням у Кривому Розі після підриву Каховської дамби.

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