У Миколаєві очікується покращення якості води, що подається містянам.

Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу щодо наслідків підриву Каховської ГЕС у вівторок, 6 червня.

Відповідаючи на запитання про те, як підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва, вплине на якість води у місті він зазначив: «Я гадаю, що через 10 днів у нас покращиться якість води».

Раніше на «Миколаївводоканалі» запевнили, що якість води, яка подається у будинки містян, не змінилася.

Зазначимо, що у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС та можливим підвищенням рівня води в річці Інгулець, мешканців Снігурівської громади попросили зробити запаси питної води.

Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.