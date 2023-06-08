У Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води до закінчення бойових дій на півдні. Проте зараз розглядаються три можливі варіанти подачі води місту.

Про це у коментарі журналістам повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Він зазначив, що під 120 мільйонів, які є у Державному агентстві водних ресурсів для забезпечення жителів Миколаєва питною водою, необхідно підготувати проект.

Зараз місто розглядає три варіанти подачі води місту, проте реалізація відбуватиметься вже після закінчення бойових дій на

— Це декларативна така річ. Ми розуміємо, що таке бюджетні кошти, що таке виділення бюджетних коштів. Під це потрібно певні проекти, проектно- кошторисна документація. У нас ще до цього трагічного випадку вже йшли роботи по відновленню питної води в Миколаїв. Я думаю, що ми не будемо відходити від тих планів. У нас є мінімум три шляхи післявоєнного відновлення питного водопостачання в місто. Громадськості буде це озвучено після того, як експертне середовище та наші іноземні партнери та Кабінет Міністрів ознайомиться з тими шляхами, на яких ми зупинимося. Зараз іде робота щодо технічних завдань, — розповів Віталій Луков.

Раніше повідомлялося, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

Нагадаємо, 6 червня очільник Миколаївської ОВА сказав, що в найближчі 10 днів навпаки очікується покращення якості води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.