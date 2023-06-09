Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав зберігати інформаційну тишу навколо питання відновлення подачі питної води миколаївцям.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової аміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що будь-яка інформація у ЗМІ щодо відновлення подачі питної води у Миколаєві може нашкодити. Зокрема, очільник ОВА нагадав, як російські військові обстріляли підстанцію в області, щойно з'явилася інформація про відновлення її роботи після ремонту.

— Дебита питної води в нас вже більше 1,5 роки більше, ніж ми споживаємо. Питання в тому, як скоро буде питна вода в кранах. Але я буду просити на загал менше приділяти уваги цьому питанню, тому що через час орки розбомбили нашу підстанцію, з якої ми забирали воду. Тобто ми обговорюємо це, а потім орки стріляють в підстанцію. Тобто ми шкодимо цим питанням в інформаційному полі, – сказав Віталій Кім.

Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

На брифінгу, 6 червняя, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.