Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав зберігати інформаційну тишу навколо питання відновлення подачі питної води миколаївцям.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової аміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що будь-яка інформація у ЗМІ щодо відновлення подачі питної води у Миколаєві може нашкодити. Зокрема, очільник ОВА нагадав, як російські військові обстріляли підстанцію в області, щойно з'явилася інформація про відновлення її роботи після ремонту.
— Дебита питної води в нас вже більше 1,5 роки більше, ніж ми споживаємо. Питання в тому, як скоро буде питна вода в кранах. Але я буду просити на загал менше приділяти уваги цьому питанню, тому що через час орки розбомбили нашу підстанцію, з якої ми забирали воду. Тобто ми обговорюємо це, а потім орки стріляють в підстанцію. Тобто ми шкодимо цим питанням в інформаційному полі, – сказав Віталій Кім.
Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.
На брифінгу, 6 червняя, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.
Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав зберігати інформаційну тишу навколо питання відновлення подачі питної води миколаївцям.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової аміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що будь-яка інформація у ЗМІ щодо відновлення подачі питної води у Миколаєві може нашкодити. Зокрема, очільник ОВА нагадав, як російські військові обстріляли підстанцію в області, щойно з'явилася інформація про відновлення її роботи після ремонту.
— Дебита питної води в нас вже більше 1,5 роки більше, ніж ми споживаємо. Питання в тому, як скоро буде питна вода в кранах. Але я буду просити на загал менше приділяти уваги цьому питанню, тому що через час орки розбомбили нашу підстанцію, з якої ми забирали воду. Тобто ми обговорюємо це, а потім орки стріляють в підстанцію. Тобто ми шкодимо цим питанням в інформаційному полі, – сказав Віталій Кім.
Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.
На брифінгу, 6 червняя, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.
Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.