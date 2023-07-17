Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує на те, що найближчим часом з кранів у квартирах миколаївців тектиме питна вода.

В інтерв’ю виданню «Mind» він розповів, що зараз місто реалізує план відновлення постачання води, яка буде пригодною для приготування їжі. Деталі стосовно цього мер не повідомив.

— Завдяки місцевій владі було збудовано додатковий водозабір. Ми перебудували нашу систему й почали качати воду з Дніпра. Проте руйнування Каховської ГЕС внесло негативні корективи. На сьогодні в нас є альтернативний план. Думаю, що найближчого місяця в Миколаєві знову з’явиться питна вода. Першочергова наша мета — запустити саме питну воду в систему, — заначив він.

Нагадаємо, що 2 квітня 2022 року в результаті бойових дій було зруйновано станцію водозабору біля Дніпра.

Після звільнення Херсону, місто Миколаїв відремонтувало пошкоджені труби та почало давати містянам питну воду. Однак про це дізналися російські війська та знову зруйнували водозабір. Миколаївці почали користуватися солона вода з Дніпро-Бузького лиману.

Після цього, приблизно за місяць до руйнування Каховської ГЕС, у Миколаїв змогли відновити процес подання питної води. За словами мера Олександра Сєнкевича, про це навіть ніхто не знав. Руйнування Каховської ГЕС внесло негативні корективи. Було зруйновано точку забору з Дніпра.

Зараз вода в системах централізованого водопостачання міст Миколаїв та Снігурівка не придатна для питних потреб, приготування їжі, миття посуду, овочів, фруктів, гігієнічних процедур. Проте її можна використовувати для господарсько-побутових потреб.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі – у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.