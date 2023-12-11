У понеділок, 11 грудня, парламент Польщі обрав нового прем'єр-міністра Дональда Туска, відправивши перед цим у відставку уряд Матеуша Моравецького.

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, 201 був проти, ніхто не утримався, пише PAP.

До цього політик звинуватив уряд своєї країни на чолі з Матеушем Моравецьким у бездіяльності щодо питання блокування кордону з боку польських перевізників. Страйк, на його думку, «ставить під загрозу польсько-українські відносини» та «нехтує інтересами Польщі».

Як відомо, Дональд Туск вже був прем'єром Польщі у 2007-2014 роках. У 2014 році він обійняв посаду президента Європейської ради.