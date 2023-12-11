У понеділок, 11 грудня, парламент Польщі обрав нового прем'єр-міністра Дональда Туска, відправивши перед цим у відставку уряд Матеуша Моравецького.
За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, 201 був проти, ніхто не утримався, пише PAP.
До цього політик звинуватив уряд своєї країни на чолі з Матеушем Моравецьким у бездіяльності щодо питання блокування кордону з боку польських перевізників. Страйк, на його думку, «ставить під загрозу польсько-українські відносини» та «нехтує інтересами Польщі».
Як відомо, Дональд Туск вже був прем'єром Польщі у 2007-2014 роках. У 2014 році він обійняв посаду президента Європейської ради.
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У понеділок, 11 грудня, парламент Польщі обрав нового прем'єр-міністра Дональда Туска, відправивши перед цим у відставку уряд Матеуша Моравецького.
За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, 201 був проти, ніхто не утримався, пише PAP.
До цього політик звинуватив уряд своєї країни на чолі з Матеушем Моравецьким у бездіяльності щодо питання блокування кордону з боку польських перевізників. Страйк, на його думку, «ставить під загрозу польсько-українські відносини» та «нехтує інтересами Польщі».
Як відомо, Дональд Туск вже був прем'єром Польщі у 2007-2014 роках. У 2014 році він обійняв посаду президента Європейської ради.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
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Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
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|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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