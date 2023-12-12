Словаччина готова підтримати рішення відкрити з Україною переговори про вступ до Євросоюзу на грудневому саміті.

Про це заявив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 грудня.

«Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням», — сказав він.

Паралельно очільник МЗС Словаччини наголосив на необхідності «більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання».

Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.

«Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки», — зазначив Юрай Бланар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що не може «уявити за нинішніх обставин» членство України в ЄС.