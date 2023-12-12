Словаччина готова підтримати рішення відкрити з Україною переговори про вступ до Євросоюзу на грудневому саміті.
Про це заявив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 грудня.
«Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням», — сказав він.
Паралельно очільник МЗС Словаччини наголосив на необхідності «більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання».
Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.
«Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки», — зазначив Юрай Бланар.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що не може «уявити за нинішніх обставин» членство України в ЄС.
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Словаччина готова підтримати рішення відкрити з Україною переговори про вступ до Євросоюзу на грудневому саміті.
Про це заявив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 грудня.
«Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням», — сказав він.
Паралельно очільник МЗС Словаччини наголосив на необхідності «більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання».
Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.
«Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки», — зазначив Юрай Бланар.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що не може «уявити за нинішніх обставин» членство України в ЄС.
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Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|