Американська розвідка оцінює втрати Росії на війні в Україні у 315 тисяч убитих та поранених російських солдатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме із розсекреченими даними, передає Укрінформ.

«У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 убитих і поранених військових, або майже 90% особового складу, який вона мала на момент початку конфлікту», — йдеться у повідомленні.

У звіті також зазначено, що втрати Москви в особовому складі та бронетехніці на війні проти України відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад.

Як пише The New York Times, за даними американської розвідки, російський наступ на сході України восени і взимку цього року був покликаний підірвати підтримку України з боку Заходу. Це призвело до великих втрат, але не принесло стратегічних перемог Росії на полі бою, сказала речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Окрім втрат особового складу, Росія втратила і техніку. За оцінками розвідки США, на початку війни РФ мала 3500 танків, але втратила 2200, що змусило її витягнути зі складу 50-річні танки Т-62. У звіті розвідки зазначається, що втрати Росії знизили складність нещодавніх військових операцій Росії в Україні.

За словами Вотсон, під час останнього наступу під Авдіївкою та іншими українськими містами Росія втратила понад 13 тисяч людей убитими і пораненими, а також понад 220 бойових машин.

«Російські війська сподівалися на швидкий прорив, але зіштовхнулися з жорстким українським опором. Україна перекинула сили з півдня для посилення своїх військ на сході», — йдеться у публікації.

Американські офіційні особи зазначають, що Україна також зазнала втрат, але вони не такі великі, як у Росії. За словами американських чиновників, дані про втрати з обох сторін конфлікту залишаються приблизними. Вважається, що Москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених, а Київ не розкриває офіційних даних.

Раніше Сухопутні війська України повідомили, що втрати РФ на сході у 8 разів більші, ніж у Сил оборони.