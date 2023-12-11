Російські окупаційні війська продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

«Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві», — написав він.

Також він зазначив, що активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

На Лиманському напрямку росіяни ведуть наступ з метою витіснення українських військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

«Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів. Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту», — йдеться в повідомленні.

Олександр Сирський наголосив, що попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів українські воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм. Командири проводять аналіз оперативної обстановки та розробляють ефективні способи для подальшого знищення ворога.

«На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння», — повідомив командувач.

Як відомо, за листопад Сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія не відмовляється від планів щодо повної окупації України, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.