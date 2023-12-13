Зруйновану російським авіаударом будівлю Миколаївської обласної ради передадуть на баланс департаменту архітектури Миколаївської ОВА, аби демонтувати її.

Відповідний проект рішення опублікований на сайті Миколаївської обласної ради.

Як відомо, вранці 29 березня 2022 року російські військові ракетою влучили в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОВА. В результаті була зруйнована її центральна секція з дев’ятого по перший поверхи. Внаслідок удару загинуло 38 людей. В ОВА опублікували список загиблих.

Впродовж 2022 року обговорювались різні варіанти щодо подальших дій відносно зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА. Зокрема, розглядалося питання залишити будівлю в якості пам’ятки, нагадування про страшні злочини окупантів. Також команда архітекторів студії Loft Buro запропонувала три варіанти реконструкції будівлі. Концепція полягала в тому, аби зберегти стіни, що вціліли, і поєднати їх із новою вставкою на місці зруйнованої частини.

В березні 2023 року в ході робочої групи з розробки Програми комплексного відновлення Миколаєва було прийнято рішення, що будівлю Миколаївської обласної ради потрібно демонтувати.

— Це єдиний об’єкт, включений до пропозицій, який планується демонтувати. У 2022 році прийнято рішення про списання будівлі та подальшого демонтажу. Нині вишукуємо кошти для фінансування цих робіт, – повідомив начальник відділу планування забудови населених пунктів департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку ОВА Петро Данько.

Також посадовець зазначив, що у звіті експертів йдеться про повний демонтаж, адже конструкція будівлі Миколаївської ОВА нестійка й технічно буде складно убезпечити людей від уламків. Лише під час розбирання можна буде сказати, чи вдасться залишити хоча б її частину.

Тому на сесію Миколаївської обласної ради, яка запланована на 14 грудня, виноситься рішення про передачу адміністративної будівлі Миколаївської облради в управління департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації.

Департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця повинен прийняти майно та організувати демонтаж об’єкта.

«У місячний строк вжити заходів щодо прийняття нерухомого майна Миколаївської обласної ради, у тому числі створити комісію з прийняття-передачі майна тощо», – зазначено у проекті рішення.

Після завершення робіт з демонтажу департамент архітектури повинен підготувати та подати відповідний звіт обласній раді.

Нагадаємо, що віцегубернатор Миколаївщини Валентин Гайдаржи раніше зазначав, що зруйновану ракетним ударом росіян будівлю ОДА треба знести, адже реконструкція будівлі ОДА коштуватиме дорожче, ніж нове будівництво.

Також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля ОВА, не підлягає відновленню.

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