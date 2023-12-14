Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.

Про це німецький канцлер оголосив у середу в Бундестазі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.

Олаф Шольц зауважив, що здатність України захищатися від «роїв» російських безпілотників і ракет покращилася та додав, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система протиповітряної оборони Patriot, надана Німеччиною.

Також, за його словами, буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для українських збройних сил, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.

— Все це є вкрай необхідним. Тому що Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність, — сказав німецький канцлер.

Нагадаємо, в Україні у 2024 році планують збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, приділятимуть увагу виробництву засобів протиповітряної оборони.