Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.
Про це німецький канцлер оголосив у середу в Бундестазі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.
Олаф Шольц зауважив, що здатність України захищатися від «роїв» російських безпілотників і ракет покращилася та додав, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система протиповітряної оборони Patriot, надана Німеччиною.
Також, за його словами, буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для українських збройних сил, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.
— Все це є вкрай необхідним. Тому що Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність, — сказав німецький канцлер.
Нагадаємо, в Україні у 2024 році планують збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, приділятимуть увагу виробництву засобів протиповітряної оборони.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.
Про це німецький канцлер оголосив у середу в Бундестазі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.
Олаф Шольц зауважив, що здатність України захищатися від «роїв» російських безпілотників і ракет покращилася та додав, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система протиповітряної оборони Patriot, надана Німеччиною.
Також, за його словами, буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для українських збройних сил, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.
— Все це є вкрай необхідним. Тому що Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність, — сказав німецький канцлер.
Нагадаємо, в Україні у 2024 році планують збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, приділятимуть увагу виробництву засобів протиповітряної оборони.