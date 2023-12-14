Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.

Про це президент РФ заявив на пресконференції 14 грудня, написала «Українська правда».

— Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Я нагадаю, про що ми тоді говорили: про денацифікацію в Україні, про демілітаризацію, про її нейтральний статус, — сказав він.

Говорячи про денацифікацію, російський диктатор заявив, що нібито під час перемовин у Стамбулі «офіційні особи в Києві загалом не погоджувалися, що потрібна якась денацифікація» і говорили, що «жодної фашизації та зростання ось таких настроїв немає», але зараз ця ідеологія нібито процвітає.

— Ну як ні? Коли національний герой, відомий не просто націоналіст, а нацист Бандера, зведений у ранг національного героя. Як ні? А коли керівник сьогоднішньої адміністрації київської на очах у всього світу стоячи аплодує колишньому солдату СС, який безпосередньо брав участь у голокості. Це що — не прояв нацизму чи що? Тому питання денацифікації — актуальне, — заявив російський диктатор.

Щодо демілітаризації, Володимир Путін заявив, що Україна вже нібито майже не виробляє зброї і скоро нібито залишиться без допомоги Заходу.

— Тепер що стосується демілітаризації — ну, не хочуть домовлятися, ну, що ж — ми тоді змушені вживати інших, зокрема військових, заходів. Ну сьогодні Україна майже нічого ж не виробляє. Ну, намагаються щось там ще зберегти, але все привозять — вибачте за моветон — на халяву все привозять. Але ця халява може колись і закінчиться. І, судячи з усього, і закінчується помаленьку, — сказав він.

Але він не став наводити «всі цифри», але зазначив, що демілітаризація триває, мовляв, Росія вже знищила 700 із тих 400 танків, які Захід надав Україні.

— Знищення відбувається. Я зараз не буду згадувати ці цифри щодо літаків, систем ППО. Ось дали їм скільки там — 400 танків, там 420-430 — вони все дали, що обіцяли, навіть більше, але ми знищили, тільки починаючи з так званого контрнаступу 747 танків. Це дані на вчорашній вечір. Хм, значить, 2 300 бронемашин різного класу — це і є демілітаризація. Або ми домовимося про демілітаризацію, узгодимо певні параметри (а, до речі, під час перемовин у Стамбулі ми їх узгодили, просто потім це викинули — в грубку ці домовленості, які тоді узгодили), або є й інші можливості. Або домовитися, або вирішити силовим шляхом — ми ось до цього і будемо прагнути, — підсумував російський президент.

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив, що балотуватиметься на пост президента РФ у 2024 році.