Володимир Путін оголосив, що балотуватиметься на пост президента РФ у 2024 році.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Відомо, що президент РФ сказав про це після церемонії нагородження «Золота зірка» героїв Росії.

Зокрема, піти Володимира Путіна на вибори після церемонії «попросив герой ДНР, командир батальйону «Спарта» Артем Жога».

Як повідомляють журналісти, «президент погодився».

Нагадаємо, раніше підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.