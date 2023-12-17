Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як відомо, джерела у військових колах повідомили УП, що у кабінеті Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.

За даними джерел, пристрій знайшли у неділю при перевірці. Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.

«Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

Провадження відкрито за статтею 359 частини 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.