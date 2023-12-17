Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як відомо, джерела у військових колах повідомили УП, що у кабінеті Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.
За даними джерел, пристрій знайшли у неділю при перевірці. Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.
«Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.
Провадження відкрито за статтею 359 частини 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як відомо, джерела у військових колах повідомили УП, що у кабінеті Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.
За даними джерел, пристрій знайшли у неділю при перевірці. Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.
«Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.
Провадження відкрито за статтею 359 частини 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.