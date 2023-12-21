Молдова отримала сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна придбала у французького виробника THALES.

Про це повідомили у Міноборони Молдови.

Радар вже доставили до місця призначення. Інформаційну та логістичну підтримку під час доставки надала французька компанія.

«У теперішньому контексті безпека наших громадян є пріоритетом. Останні інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни зосередили увагу влади на терміновій необхідності зміцнення обороноздатності Молдови. Ця система, що контролюватиме увесь повітряний простір країни, доповнить заходи, вжиті для оснащення Національної армії відповідно до міжнародних стандартів. У зв'язку з цим я хотів би висловити подяку керівництву країни за увагу, яку приділяють оборонному сектору, а також нашим зовнішнім партнерам, зокрема, Франції, за їхню підтримку у досягненні цієї мети», — сказав міністра оборони Анатолія Носатого.

Нагадаємо, що у неділю, 17 грудня, сусідня Молдова розпочала військові навчання в Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік від невизнаного Придністров'я.