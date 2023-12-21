Директор комунального підприємства «МАРТ» Віталій Мехеда пояснив, що повне утримання телерадіокомпанії у 2024 році бюджетом Миколаєва «потрібно громаді», оскільки так мешканці зможуть отримувати інформацію про роботу місцевих органів влади.

Про це він сказав під час комісії міської ради з питань бюджету 19 грудня, пишуть «НикВести».

— Наше головне завдання після трансформації — це не отримання прибутку, як у комерційного підприємства, а забезпечення інформаційних потреб громад. Закон прямо пише, що мінімум 50% нашого кращого ефірного часу, тобто так званого прайм-тайму, ми маємо віддавати під інформаційні випуски, дискусійні майданчики, обов'язково трансляції сесій. Тобто все те що для комерційних підприємств, можливо, не представляє інтересу, не розноситься клікбейтними заголовками і так далі. Але громадам це потрібно, просто отримувати цю інформацію, — сказав Віталій Мехеда.

Раніше депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор висловив думку, що вважає недоцільним рішення реформувати комунальний телеканал «МАРТ» та виділити 12,7 мільйонів гривень на його утримання в 2024 році.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської міської ради звернулось з листом до мера Олександра Сєнкевича, у якому просить передбачити в бюджеті міста на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень у 2024 році. Підприємство зробило розрахунки з урахуванням можливого прийняття депутатами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП).

Пізніше це питання розглянула комісія з питань законності та гласності міської ради. Однак депутати не підтримали це рішення і рекомендували зняти з сесії цей проєкт рішення.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.