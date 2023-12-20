Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор вважає недоцільним рішення реформувати комунальний телеканал «МАРТ» та виділити 12,7 мільйонів гривень на його утримання в 2024 році.

Таку позицію депутат озвучив під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради 19 грудня, пишуть «НикВести».

— Я розумію, ви не хочете залежності від своїх колег у міській раді – дадуть гроші чи не дадуть гроші. Ви хочете бути захищеними у 2024 році, в якому війна. Ви хочете стабільності, так вся Україна хоче стабільності. Так, ми не можемо захистити вас повністю, – звернувся Сергій Кантор до керівництва телеканалу.

Після цього директор КП Віталій Мехеда вказав, що це рішення необхідно прийняти відповідно до закону «Про медіа», який набув чинності 31 березня 2023 року: «Те, про що ми говоримо – це не наша вигадка. Це те, що прописано у законі. Ми маємо це виконати рано чи пізно. Ми просто просимо не затягувати цей процес».

— Ні, у нас є право, але ми можемо здійснити його інакше. Вас може не бути, бо ви нам не по карману. Але ж ми про це не кажемо. Ми кажемо: будьте такими, які ви є зараз. Поки триває війна. У нас є півроку на вирішення цього питання. А от коли вже війна закінчиться, ми вирішимо, по карману нам це чи не по карману, – відповів Сергій Кантор.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської міської ради звернулось з листом до мера Олександра Сєнкевича, у якому просить передбачити в бюджеті міста на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень у 2024 році. Підприємство зробило розрахунки з урахуванням можливого прийняття депутатами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП).

Пізніше це питання розглянула комісія з питань законності та гласності міської ради. Однак депутати не підтримали це рішення і рекомендували зняти з сесії цей проєкт рішення.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.