Президентка Молдови Майя Санду закликала допомагати Україні, оскільки це в інтересах усіх країн.

Про це вона заявила в інтервʼю румунському виданню point.md.

«Усі мають розуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинять, а якщо Путіна не зупинити, ціна для всіх буде набагато вищою. Звичайно, Україна платить найвищу ціну. Але якщо Кремль не зупинити, то нам усім доведеться понести набагато більші витрати. І в інтересах усіх, не тільки в інтересах України та в інтересах Молдови, щоб Україна виграла цю війну, щоб їй допомогли», — наголосила лідерка Молдови.

Вона додала, що розраховує і вірить в єдність демократичного світу і сподівається, що Україна надалі отримуватиме всю необхідну їй підтримку.

«Молдова намагається допомогти всім чим може, включаючи навчання українських саперів, надання підтримки біженцям, які вирішили залишитися в Молдові, надання гуманітарної підтримки. Щоразу, коли маю можливість, я говорю про необхідність підтримати Україну», — зазначила Майя Санду.

Як повідомлялось раніше, журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.