Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв публікувати на сайті адміністрації усі розпорядження, а також бюджет Миколаївської області, якого дотепер не було у загальному доступі.

Так очільник області відреагував на звернення представниці ІМІ в Миколаївській області під час пресконференції за підсумками року, яка відбулася 26 грудня.

Журналістка зауважила, що у жовтні при Миколаївській ОВА було створено робочу групу “Прозорість та підзвітність”, яка мала б відповідати, зокрема, за прозорість роботи обласної адміністрації. Однак від початку повномасштабного вторгнення Миколаївська ОВА фактично припинила публікувати розпорядження Віталія Кіма. Водночас сусідня Херсонська ОВА, наприклад, у грудні опублікувала 69 таких документів, а у листопаді 114.

Віталій Кім погодився з тим, що ОВА повинна публікувати відповідні розпорядження.

—Насправді, мені все одно, ці розпорядження прозорі. Ми працюємо над відновленням безпеки нашого сайту. Але це не відмазка, можна було на каналі чи десь на фейсбуці опублікувати, - сказав Віталій Кім.

Віталій Кім, фото НикВести

Він зазначив, що сайт ОВА має бути зручним у користуванні для громадян і, зокрема, журналістів. Під час спілкування з медійниками Кім доручив присутнім у залі підлеглим відтепер публікувати на сайті ОВА усі розпорядження.

— Питання в тому, щоб це було зручно для журналістів отримувати інформацію, а не шукати їх (розпорядження, - прим.) там по кущах. У нас є обмеження по сайту. Ми зараз працюємо з декларацією, щоб воно було зручно. Але чому не публікується розпорядження? Віддайте, щоб воно було. Давайте, мені не шкода, з розпорядженням все добре. Публікуйте розпорядження. Закрили питання, - сказав Віталій Кім.

Станом на 16:00 27 грудня у розділі розпоряджень на сайті Миколаївської ОВА немає змін по кількості опублікованих документів.

Нагадаємо, раніше миколаївський прокурор вийшов на «брифінг» під назвою «Прозорість та підзвітність», де у відсутності журналістів і питань прочитав підготовлений текст.