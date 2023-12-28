Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реєстрація нового секретаря Южноукраїнської міської ради була законною. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додавши, що у міській раді зараз відновлюється робота місцевого самоврядування.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками року, яка відбулася 26 грудня, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Він неодноразово намагався зареєструватися на новій посаді у державного реєстратора, однак йому це вдалося лише з третьої спроби. Іншим рішенням депутати звільнили його попередника Олександра Акуленка, який тепер намагається це оскаржити.

Голова Миколаївської облдержадміністрації вважає реєстрацію Дениса Кравченка повністю законною. Він зауважив, що слідкує за процесами у Южноукраїнській міській раді.

«Так, законно. (рішення щодо реєстрації Дениса Кравченка, — прим.) Тому що зареєстрував це державний орган реєстрації. І це якраз прояви демократії та місцевого самоврядування. Я за цим процесом слідкую. Тому зараз є там секретар, який вносить питання і відновлює роботу місцевого самоврядування та взаємодії з АЕС, яка є містоутворуючим об’єктом, в тому числі і в бюджеті, який має Южноукраїнськ», — зазначив він.

В свою чергу заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов додав, що суд нещодавно прийняв рішення про скасування імпічменту меру, тому у місті «політичні баталії продовжуються».

«Дозвольте трошки тоді додати цього питання. Там нещодавно ще судом прийнято рішення про скасування якраз імпічменту і меру. Ось питання там, що політичні баталії продовжуються», — сказав він.

Нагадаємо, що на виїздному засіданні депутатів 5 вересня були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки». Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.

20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Денис Крівченко вже встиг провести декілька сесій. На одній із них депутати підтримали розпорядження щодо розрахунку з Олександром Акуленком, якого ті ж депутати і звільнили.

Крім того, в Южноукраїнській міськраді шукатимуть, куди поділась офіційна печатка та хто її використовував.