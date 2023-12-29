Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Про це йдеться в указі № 859/2023.

Кабмін погодив його звільнення на засіданні 27 грудня. Хто замінить Володимира Труша — поки що невідомо.

Володимир Труш обіймав посаду голови Тернопільської ОДА з 19 березня 2020 року. До цього він очолював Рогатинську районну державну адміністрацію Івано-Франківської області. У 2016—2019 роках був приватним підприємцем.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 жовтня звільнив заступника голови Служби безпеки України Анатолія Сандурського та ще кількох посадовців СБУ.