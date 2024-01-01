Китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.
Про це повідомляють Reuters та AFP.
Цзіньпін заявив, що «у цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ».
«Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації», — сказав він.
Китай посилює військовий тиск і свої претензії на суверенітет над демократичним Тайванем. За 2013 рік його авіація понад 1 700 разів залітали в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.
На Тайвані 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори. Китай висловлює невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню, який лідирує в опитуваннях.
Раніше повідомлялось, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час військових навчань.
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Китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.
Про це повідомляють Reuters та AFP.
Цзіньпін заявив, що «у цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ».
«Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації», — сказав він.
Китай посилює військовий тиск і свої претензії на суверенітет над демократичним Тайванем. За 2013 рік його авіація понад 1 700 разів залітали в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.
На Тайвані 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори. Китай висловлює невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню, який лідирує в опитуваннях.
Раніше повідомлялось, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час військових навчань.