Китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

Про це повідомляють Reuters та AFP.

Цзіньпін заявив, що «у цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ».

«Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації», — сказав він.

Китай посилює військовий тиск і свої претензії на суверенітет над демократичним Тайванем. За 2013 рік його авіація понад 1 700 разів залітали в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.

На Тайвані 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори. Китай висловлює невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню, який лідирує в опитуваннях.

Раніше повідомлялось, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час військових навчань.