Міністерка закордонних справ Камікава Йоко у Києві

Міністерка закордонних справ Камікава Йоко 7 січня прибула з неоголошеним візитом до Києва. Це її перший закордонний візит у цьому році.

Про це повідомило Посольство Японії в Україні.

В МЗС Японії зазначили, що очільниця відомства проведе в українській столиці зустрічі, зокрема з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Цей візит відбувається на тлі майбутньої конференції щодо відновлення України. Вона буде у Японії 19 лютого. Під час візиту до Києва міністерка Камікава проведе консультації з українськими партнерами щодо розширення співпраці між двома країнами.

Також японська міністерка візьме участь у церемонії передання енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.

Як пише видання Kyodo News, Камікава відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні 2023 року. Вона приїхала до Києва поїздом із Польщі.

Нагадаємо, з квітня 2024 року Японія запускає нову програму підтримки українських біженців, спрямовану на адаптацію українців у країні, зокрема через вивчення мови та культури.