Міністерка закордонних справ Камікава Йоко 7 січня прибула з неоголошеним візитом до Києва. Це її перший закордонний візит у цьому році.
Про це повідомило Посольство Японії в Україні.
В МЗС Японії зазначили, що очільниця відомства проведе в українській столиці зустрічі, зокрема з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Цей візит відбувається на тлі майбутньої конференції щодо відновлення України. Вона буде у Японії 19 лютого. Під час візиту до Києва міністерка Камікава проведе консультації з українськими партнерами щодо розширення співпраці між двома країнами.
Також японська міністерка візьме участь у церемонії передання енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.
Як пише видання Kyodo News, Камікава відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні 2023 року. Вона приїхала до Києва поїздом із Польщі.
Нагадаємо, з квітня 2024 року Японія запускає нову програму підтримки українських біженців, спрямовану на адаптацію українців у країні, зокрема через вивчення мови та культури.
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Міністерка закордонних справ Камікава Йоко 7 січня прибула з неоголошеним візитом до Києва. Це її перший закордонний візит у цьому році.
Про це повідомило Посольство Японії в Україні.
В МЗС Японії зазначили, що очільниця відомства проведе в українській столиці зустрічі, зокрема з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Цей візит відбувається на тлі майбутньої конференції щодо відновлення України. Вона буде у Японії 19 лютого. Під час візиту до Києва міністерка Камікава проведе консультації з українськими партнерами щодо розширення співпраці між двома країнами.
Також японська міністерка візьме участь у церемонії передання енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.
Як пише видання Kyodo News, Камікава відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні 2023 року. Вона приїхала до Києва поїздом із Польщі.
Нагадаємо, з квітня 2024 року Японія запускає нову програму підтримки українських біженців, спрямовану на адаптацію українців у країні, зокрема через вивчення мови та культури.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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