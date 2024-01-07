Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країни Євросоюзу мають створити єдине військо — європейські збройні сили.
Таку думку він висловив в інтервʼю виданню La Stampa.
На його думку це дасть змогу бути «миротворцями у світі» і проводити «ефективну зовнішню політику». За словами Антоніо Таяні, це й питання захисту країн Європи — у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія та росія, «громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити лише існуюча структура, а саме Євросоюз».
Кажучи про опір подібній реформі з боку деяких європейських держав, Антоніо Таяні зауважив, що єдина армія зможе стримувати і підтримувати мир, інакше європейські держави залишаться «безпорадними горобцями у світі орлів».
Нагадаємо, Європейський Союз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років вартістю до 20 мільярдів євро.
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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країни Євросоюзу мають створити єдине військо — європейські збройні сили.
Таку думку він висловив в інтервʼю виданню La Stampa.
На його думку це дасть змогу бути «миротворцями у світі» і проводити «ефективну зовнішню політику». За словами Антоніо Таяні, це й питання захисту країн Європи — у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія та росія, «громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити лише існуюча структура, а саме Євросоюз».
Кажучи про опір подібній реформі з боку деяких європейських держав, Антоніо Таяні зауважив, що єдина армія зможе стримувати і підтримувати мир, інакше європейські держави залишаться «безпорадними горобцями у світі орлів».
Нагадаємо, Європейський Союз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років вартістю до 20 мільярдів євро.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|